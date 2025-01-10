Sapkın eşcinsel konser iptal edildi

Eşcinsel Hakan Kakız'ın sahne alacağı, eşcinsellik ve LGBT unsurlarının ön planda olduğu 'Kadınlar Matinası' adı ile 1 Şubatta yapılacak sapkın konser halktan gelen yoğun tepkiler neticesinde iptal edildi.

Sapkın eşcinsel konser iptal edildi

City One hotel karşısında bulunan Pera Deluxe Düğün Salonunda yapılması planlanan Kadınlar Matinesi Hakan kakız ve Çağla Akalın, kadınlar matinesi konseri, eşcinsellik propagandası içerdiği gerekçesiyle iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının ‘aile yılı’ olarak belirlenmesiyle beraber, cinsiyetsizlik ve   ‘LGBT+ gibi sapkın akımlara karşı yürütülen mücadele kapsamında ilimizde yapılması planlanan eşcinsel sapkın konserin iptal edilmesi memnuniyetle karşılandı

Daha önce de Kayseri'de yapılması planlanan aynı amaca hizmet eden eşcinsel prapagandası söz konusu olan 3 konser daha iptal edilmişti.

Haber Merkezi

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