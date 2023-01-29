Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

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  • 29.01.2023 21:22
  • Güncelleme: 30.01.2023 04:07
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Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Erciyes yolu üzerinde M.K.’nin kullandığı 38 AG 405 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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