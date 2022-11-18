Sarar ailesinin acı günü
İşadamı Ekrem Sarar'ın ağabeyi İrfan Sarar'ın cenaze namazı Hulusi Akar Camiinde kılındı.
- 18.11.2022 20:45
- Güncelleme: 18.11.2022 20:45
İşadamı müteaahit Ekrem Sarar'ın yurt dışında bulunan ağabeyi İrfan Sarar'ın önceki gün ani kalp krizi nedeniyle vefat etmesinden sonra cenazesi kendi memleketi olan Kayseri'ye getirildi.
İrfan Sarar'ın cenaze namazı Cuma namazı sonrasında Hulusi Akar camiinde kılınan cenaze namazıyla asri mezarlıkta toprağa verildi.
Kurumsal Haber
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