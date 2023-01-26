Saray Halı kapanıyor

Türkiye'nin 500 şirketi arasında yer alan Develi ilçesinde kurulmuş olan Saray Halı 31 Ocak itibariyle fabrikalarını kapatacağını duyurdu. 

PAYLAŞ
  • 26.01.2023 03:46
  • Güncelleme: 26.01.2023 03:46
  • 36
Saray Halı kapanıyor

Kayserinin Develi ilçesinde kurulduğu günden bu güne kadar ve ülke ekonomisine katkılar sağlayan Saray Halı fabrikalarını kapatacağını duyurdu.
Türkiye’nin 500 büyük şirketi arasında yer alan,yaptığı ihracat ile ülkeye önemli döviz girdisi sağlayan bu güne kadar binlerce kişiyi emekli eden Saray Halı 31 Ocak tarihi itibariyle kapılarını kapatıyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: 'Sanayicimiz çalıştıracak eleman arıyor, illa kamu olacak diye bir şey yok'

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: “Sanayicimiz çalıştıracak eleman arıyor, illa kamu olacak diye bir şey yok”

Akıllı Tavşan Momo, Tuna Life Center'da çocuklarla buluştu

Akıllı Tavşan Momo, Tuna Life Center'da çocuklarla buluştu

Motorine zam kesinleşti

Motorine zam kesinleşti

Hırsızlara eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı

Hırsızlara eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı

Rektör Altun, ERAGEM inşaatında incelemelerde bulundu

Rektör Altun, ERAGEM inşaatında incelemelerde bulundu

Başkan İlmek yatırımları inceledi

Başkan İlmek yatırımları inceledi

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Pala'dan Bünyan detaylı hediye

Başkan Pala’dan Bünyan detaylı hediye

Saray Halı kapanıyor

Saray Halı kapanıyor

DAHA FAZLA
Aracında ölen kadını ihbardan dönen polisler buldu

Aracında ölen kadını ihbardan dönen polisler buldu

Gölete devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Gölete devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Sigara kaçakçıları polisten kaçamadı

Sigara kaçakçıları polisten kaçamadı

Karısıyla tartıştı, evini ateşe verdi

Karısıyla tartıştı, evini ateşe verdi

Şehit Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın naaşı Kayseri'den uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın naaşı Kayseri’den uğurlandı