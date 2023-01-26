Saray Halı kapanıyor

Kayserinin Develi ilçesinde kurulduğu günden bu güne kadar ve ülke ekonomisine katkılar sağlayan Saray Halı fabrikalarını kapatacağını duyurdu.

Türkiye’nin 500 büyük şirketi arasında yer alan,yaptığı ihracat ile ülkeye önemli döviz girdisi sağlayan bu güne kadar binlerce kişiyi emekli eden Saray Halı 31 Ocak tarihi itibariyle kapılarını kapatıyor.