Saray Halı kapanıyor
Türkiye'nin 500 şirketi arasında yer alan Develi ilçesinde kurulmuş olan Saray Halı 31 Ocak itibariyle fabrikalarını kapatacağını duyurdu.
- 26.01.2023 03:46
- Güncelleme: 26.01.2023 03:46
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Kayserinin Develi ilçesinde kurulduğu günden bu güne kadar ve ülke ekonomisine katkılar sağlayan Saray Halı fabrikalarını kapatacağını duyurdu.
Türkiye’nin 500 büyük şirketi arasında yer alan,yaptığı ihracat ile ülkeye önemli döviz girdisi sağlayan bu güne kadar binlerce kişiyi emekli eden Saray Halı 31 Ocak tarihi itibariyle kapılarını kapatıyor.
1ha
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