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Saraybosna'da Tarih ve Vicdan Buluştu: Hulusi Akar'dan Srebrenitsa Vurgusu

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyetle birlikte Bosna Hersek'e düzenlenen resmi ziyarette tarihi mesajlar verdi.

Saraybosna'da Tarih ve Vicdan Buluştu: Hulusi Akar'dan Srebrenitsa Vurgusu

Saraybosna’daki temaslar kapsamında Bosna halkının bağımsızlık mücadelesinin simge ismi Aliya İzzetbegoviç’in kabri ziyaret edilirken, Mehmetçik anıldı ve Boşnak halkıyla gönül bağları yeniden pekiştirildi.

Akar’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Her köşesinde şanlı tarihimizden, medeniyetimizden izler bulunan; dost, kardeş ve mahzun Evlad-ı Fatihan Saraybosna’dayız. Srebrenitsa 20’nci yüzyılın son soykırımı… Aliya İzzetbegoviç ‘Unutulan soykırım tekrarlanır. Unutmayın!’ demişti. Unutmadık, unutmayacağız, hatırlatacağız!”

Heyet, yarın Srebrenitsa Soykırımı’nı anma programına katılarak, insanlığın vicdanını derinden sarsan bu acı tarihin tekrar yaşanmaması için çağrıda bulunacak.

Haber Merkezi

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