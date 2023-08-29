Sarıhummada çözüm aşı

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, aedes cinsi sivrisineklerden bulaşan sarıhumma hastalığının karaciğer ve böbreklerde olumsuz etkileri olduğunu söyleyerek, “Özellikle Afrika ve Güney Amerika seyahatlerinden önce aşı yaptırılmalı” dedi.

Hastalığın farklı belirtilerle kendini gösterebileceğini söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Sarıhumma hastalığı enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu insanlara bulaşan viral bir hastalıktır. Aedes cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla ve hastalığı da taşımasıyla birlikte insanlarda da hastalık belirtilerini göstermekte. Fakat özellikle bu hastalık Afrika ülkelerinde ve Amerika’nın güney kısımlarında daha çok görülmektedir. Tabi ki sivrisineklerin hastalığı taşıyıp insanlara virüsü nakletmesi ile birlikte 3-7 gün içerisinde kuluçka süresi olur. İnsanlarda da bir takım hastalık belirtileri ortaya çıkarır. Daha yoğun olarak da gribal enfeksiyonlar ortaya çıkarıp ateş, titreme, kusma, yoğun sırt ve bel ağrıları, baş ağrısı, bulantı gibi halsizlik durumlarıyla ortaya çıkmakta. Bunun haricinde insanlarda özellikle karaciğer ve böbreklerde olumsuz etkiler oluşturmaktadır bu virüs. Buna bağlı olarak da insanlarda cilt ve özellikle gözlerde sarılık belirtileri ortaya çıkmaktadır. Hastalık kanamalı bir tabloda da şekillenebilmektedir” dedi.

Ergül, hastalıktan korunmanın en önemli yolunun aşılama programı olduğunu söyleyerek, “Hastalığın tedavisinde spesifik bir tedavi şekli yok, viral hastalıklarda özellikle sarıhummada aynı sıtma gibi veya diğer hastalıklarda olduğu gibi viral seyreden zoonoz bir hastalık olduğu için en önemli özellik aşılama programı. Yani bununla ilgili aşıya dikkat etmek lazım. Özellikle ülkemizden yurtdışına seyahat edecek ve Afrika ülkelerine ve Güney Amerika gibi hastalığın daha yoğun görüldüğü bölgelere seyahat edecek vatandaşlarımız seyahatten 10-15 gün önce hastalığa karşı aşılama yaptırmış olurlarsa yakalanma riskleri çok daha fazla düşecektir. Bu önemli bir olgu. Bunun haricinde de aynı sıtmada olduğu gibi sivrisineklerle mücadelede ki ülkemizde böyle bir hastalıkta kayda geçen bir durum yok ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Çünkü seyahat esnasıyla gemilerle sinekler ya da diğer canlılar uzun yolculuklar kat edebilme özelliğine sahip. Bunun için de burada önemli olan sivrisineklerle mücadele programı. Özellikle yaz aylarında ve bundan sonraki dönemlerde sivrisineklerle mücadele yoğun bir şekilde yapılırsa zaten hatalığı önlemiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Klinik belirtiler durumunda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini ve bu vakalarda da yüzde 10-15 oranında ölümle sonuç alındığını söyleyen Ergül, “Bu viral bir hastalık olduğu için öncelikle korunmak amaçlı insanların aşılamaya dikkat etmesi lazım fakat klinik belirtiler ortaya çıktığında da şöyle bir durum söz konusu; bir tedavisi olmadığı için yüzde 10-15 oranında da ölümle sonuçlanan vakalar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kaydedilmiştir. Onun için klinik belirtiler ortaya çıkmadan eğer ki vatandaşlarımız kendilerinde herhangi bir durum sezecek olurlarsa en yakın sağlık kuruluşuna gidebilirler. Fakat az önce de dediğimiz gibi burada en önemli olan şey, bu ülkelere seyahat edecek insanların özellikle 10-15 gün önce sarıhumma aşılarını yaptırmaları daha sağlıklı olacaktır” dedi.