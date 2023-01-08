Sarıkamış şehitleri Hacılar'da anıldı

Hacılar Belediyesi tarafından Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinliği düzenlendi.

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  • 08.01.2023 09:55
  • Güncelleme: 08.01.2023 11:16
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Sarıkamış şehitleri Hacılar'da anıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi tarafından Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Sarıkamış Şehitleri’ni anma etkinliği düzenlendi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Rıza Yağar, Hacılar Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik Yılmaz Arslan tarafından okunan Kuran’ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hazırlamış olduğu sinevizyon gösterisi izlendi. Gecede daha sonra okunan Sarıkamış şiir dinletisi ve türküleri, vatandaşlara duygulu anlar yaşattı. Etkinlikte son olarak Sami Ekici yönetmenliğinde Kayseri Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Sarıkamış tiyatro gösterisi sahne aldı. Beğeniyle izlenen tiyatro gösterisi, seyircileri 1914 yıllarına götürdü ve Türkiye’nin zor şartlarda koruduğunu bir kez daha hatırlattı.

Gecenin sonunda, dernek başkanı Rıza Yağar ve tiyatro ekibine hediye takdim eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tüm şehitlere rahmet dileyerek; “Bugün burada varsak bunu Sarıkamış’taki şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Bize düşmanca davranan zalimlere bu vatan evlatlarının şehadete hazır olduğunu, Hacılar’dan haykırmak istiyoruz, bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez, bu ezan dinmez” dedi.

Daha sonra konuşan 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Rıza Yağar’da Başkan Özdoğan’a katkılarından dolayı teşekkür ederek, Çanakkale Şehitler heykelinin maketini hediye etti.

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İHA

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