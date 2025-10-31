Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

  • Haberler
Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, kapsamlı yenileme çalışmaları ile modern ve çevre dostu bir görünüme kavuşuyor. Kayseri'nin önemli yeşil alanlarından biri olan bu mesire yeri, doğayla iç içe bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle yeniden düzenleniyor.

Yenileme süreci, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını kapsıyor. Proje tamamlandığında, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, ailelerin rahatça vakit geçirebileceği, sosyal olanakları zenginleştirilmiş bir alan olarak hizmete sunulacak.

Yetkililer, dönüşümün “yeşil odaklı ve doğa dostu şehircilik vizyonu” doğrultusunda titizlikle yürütüldüğünü belirtiyor. Bu süreçte, mesire alanının geçici olarak kapalı kalacağı, ancak tamamlanan çalışmaların ardından çok daha nitelikli bir şekilde vatandaşların kullanımına sunulacağı ifade ediliyor.

Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, yenilenen yüzüyle Kayserililere yeni bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

