Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı Yenilendi: Doğa Dostu Cazibe Merkezi

Toplamda 29 milyon TL’yi aşkın yatırım ile gerçekleştirilen dönüşüm projesi, çevreci ve fonksiyonel bir mesire alanını şehre yeniden kazandırdı. Çalışmalar kapsamında 106 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi yapıldı; 10 bin metrekare çim uygulaması gerçekleştirildi ve doğal dokuya uyumlu 147 yeni ağaç dikildi.

Alanı daha kullanışlı hale getirmek için 47 kamelya, 93 çöp sepeti, bir çocuk oyun grubu, 120 araçlık otopark, 11 çeşme, 16 bin metrekare sulama sistemi ve 2 bin 400 metre asfalt yol kazandırıldı. Elektrik altyapısı da tamamen yenilendi.

Yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonucunda Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, ailelerin güvenle vakit geçirebileceği, doğayla iç içe modern bir cazibe merkezi olarak yeniden hizmete açıldı.