  • Haberler
  • Gündem
  • Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı Yenilendi: Doğa Dostu Cazibe Merkezi

Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı Yenilendi: Doğa Dostu Cazibe Merkezi

Kayseri'nin en önemli yeşil yaşam alanlarından biri olan Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, kapsamlı peyzaj ve altyapı yenileme çalışmalarının ardından modern bir görünüme kavuştu.

Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı Yenilendi: Doğa Dostu Cazibe Merkezi

Toplamda 29 milyon TL’yi aşkın yatırım ile gerçekleştirilen dönüşüm projesi, çevreci ve fonksiyonel bir mesire alanını şehre yeniden kazandırdı. Çalışmalar kapsamında 106 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi yapıldı; 10 bin metrekare çim uygulaması gerçekleştirildi ve doğal dokuya uyumlu 147 yeni ağaç dikildi.

Alanı daha kullanışlı hale getirmek için 47 kamelya, 93 çöp sepeti, bir çocuk oyun grubu, 120 araçlık otopark, 11 çeşme, 16 bin metrekare sulama sistemi ve 2 bin 400 metre asfalt yol kazandırıldı. Elektrik altyapısı da tamamen yenilendi.

Yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonucunda Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, ailelerin güvenle vakit geçirebileceği, doğayla iç içe modern bir cazibe merkezi olarak yeniden hizmete açıldı.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

2.Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde Kura Heyecanı
2.Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde Kura Heyecanı
Avrupa'da Kayserili Gücü: AKİB Yeni Üyelerini Bekliyor
Avrupa’da Kayserili Gücü: AKİB Yeni Üyelerini Bekliyor
Kayseri dahil 28 ilde FETÖ operasyonu: 76 şüpheli yakalandı
Kayseri dahil 28 ilde FETÖ operasyonu: 76 şüpheli yakalandı
Yazar Recep Bulut, 'Teknolojinin ilerlediği bu çağda, kitapların ilgi görmesi beni memnun ediyor'
Yazar Recep Bulut, “Teknolojinin ilerlediği bu çağda, kitapların ilgi görmesi beni memnun ediyor”
Kayseriili Hayırsever Hacı Seyyid Mehmet Ağa anlatıldı
Kayseriili Hayırsever Hacı Seyyid Mehmet Ağa anlatıldı
Kayserispor sezonun ilk yarısını 15 puanla tamamladı
Kayserispor sezonun ilk yarısını 15 puanla tamamladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!