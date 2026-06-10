Sarımsaklı Barajı yeni yüzüyle ilgi odağı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yeşil alan miktarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, mevcut yaşam alanlarını da modern, konforlu ve fonksiyonel hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuştu.

Yenilenen mesire alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlar, Sarımsaklı’nın modern ve nezih bir yaşam alanına dönüştüğünü ifade ederek Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

“Sarımsaklı, Hafta İçi Olmasına Rağmen Dolup Taşıyor”

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç ise Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı’nın Kayseri’nin önemli sosyal yaşam merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, “Yenilenen yüzüyle vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gören Sarımsaklı, hafta içi olmasına rağmen dolup taşıyor. Temiz havası, eşsiz baraj manzarası ve doğal güzellikleriyle Sarımsaklı’nın keyfi bir başka. Hemşehrilerimizin aileleriyle huzur içerisinde vakit geçirdiği bu güzel yaşam alanını Kayseri’mize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar da yapılan çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve altyapı yatırımları sayesinde bölgenin çok daha kullanışlı ve güvenli hale geldiğini belirterek, “Eskisinden çok daha güzel olmuş. Ailemizle huzur içerisinde vakit geçiriyoruz. Bu güzel hizmet için Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Fen İşleri ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı’na toplam 29 milyon TL’yi aşkın yatırım yapıldı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarla alan, modern ve doğa dostu bir mesire merkezine dönüştürüldü.

Çalışmalar kapsamında alana 91 kamelya, 8 sallanan bank, 93 çöp sepeti ve çocuk oyun alanı kazandırılırken, elektrik altyapısı tamamen yenilendi. Ayrıca 2 bin 400 metre asfalt yol, 120 araçlık otopark, 12 çeşme, bay ve bayan mescitleri ile WC’ler vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yeşil odaklı ve doğa dostu şehircilik vizyonunun önemli örneklerinden biri olan Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, çevre düzenlemeleri, peyzaj uygulamaları ve modern sosyal donatılarıyla Kayserililerin aileleriyle birlikte güvenle vakit geçirebileceği yeni bir cazibe merkezi olarak hizmet veriyor.