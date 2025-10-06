Sarımsaklı'da 1500 fidan daha toprakla buluştu

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde çevre dostu bir yerel yönetim anlayışını ilke edinen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Kayseri ve gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanabilir bir kenti miras bırakabilmek için çevreci faaliyetlerini fidan dikim etkinlikleri ile çeşitlendirerek sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından sonbahar mevsimi fidan dikim planlamaları dâhilinde Sarımsaklı Barajı kıyısındaki fidan dikme alanında bin 500 adet fidan dikim programı düzenlendi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman, belediye personeli, Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, doğaya can, geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hasan İşler isimli motor tutkunu, emeği geçenlere teşekkür etti.