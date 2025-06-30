'Sarımsaklı Mahallesi 10 yıldır doğalgaz bekliyor'

Sarımsaklı Mahallesi muhtarı Can Öcal, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Bizim Mahalle’ programına katılarak Moderatör Berat Yunus Atıcı’nın sorularını yanıtladı.

Sarımsaklı mahallesinde doğalgaz problemi yaşandığını belirten Sarımsaklı Mahallesi muhtarı Can Öcal, “Belediye başkanlarımız gelip söz veriyor ve diyor ki: "Ben bu yıl içerisinde doğalgazı getireceğim." Aradan 10 yıl geçmiş, halk 10 yıldır doğalgazı bekliyor. Doğalgaz için biz defalarca başvurduk, başvurmaya da devam ettik. Ancak hiçbir gelişme yok. Süreci hızlandıran da yok tabii. Büyükşehir belediye başkanının, bir açılışta ya da farklı bir ortamda bu durumu fark etmesi lazım. Zaten büyükşehir belediyesi, 10 yıl önce halkımıza söz vermişti. Eylemlerde halk bunu bizzat anlattı, “Bize böyle böyle söz verildi.” diye. Bunların hepsi geçmişteki videolarda mevcuttur, verilen sözler ortadadır. Peki neden yapılmıyor? Sarımsaklı neden terk edilmiş? Bunun bir açıklaması yok. Biz hâlâ geriden geliyoruz. Geriden gelmek demek, Sarımsaklı’da birilerinin bir şey yapılmasını istememesi anlamına mı geliyor? Biz de bunu anlayamıyoruz” ifadelerinde bulundu.