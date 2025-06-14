Sarımsaklı Mahallesi'nde Huzur Şenliği düzenlendi

Sarımsaklı Mahallesi'nde düzenlenen Huzur Şenliği etkinliğinde konuşan Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Can Öcal, 'Bu etkinliği gece saat 12'ye kadar sürdüreceğiz sanatçılarımızın performansları olacak halkımız eğlenmeyi hak ediyor. Tabii bunu geliştirerek daha büyük bir şenlik yapabiliriz imkanlarımız neyse ona göre yapabiliyoruz. Kayseri halkımıza çok teşekkür ediyoruz onları buraya bekleriz. Kapımız herkese açık' dedi.

Sarımsaklı Mahallesi'nde Huzur Şenliği düzenlendi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi’nde Huzur Şenliği etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlara pilav ve dondurma ikramı yapıldı. Burada konuşan Barbaros Mahalle Muhtarı Anadolu Muhtarlar ve Mahallî İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya, “Sarımsaklı mahallemize Sarımsaklı mahallemizin çok kıymetli muhtarı Can muhtarının daveti üzerine geldik. İmkansızlıklar içerisinde imkan üretmek kolay bir olay değil burada gerçekten Mahallesi'nin 7'den 77'ye hepsini bir araya getirerek böyle güzel nezih bir ortam oluşturmaları birlik beraberlik noktasında çok önemli. Muhtarımızın yapmış olduğu çalışmalar takdire şayan biz muhtarımızın yanında olduğumuzu belirtmek ona bir destek vermek için geldik” ifadelerinde bulundu.

Gerçekleştirilen Huzur Şenliği etkinliği hakkında bilgiler veren Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Can Öcal, “Bizler halkımız adına mücadele ediyoruz onların isteklerini sözlerini yerine getiriyoruz bu etkinliğin ikincisi yapılıyor. Halkımız bu tür etkinlikleri istediği için yapıyoruz. Ben Sarımsaklı halkıyla Sarımsaklıyla gurur duyuyorum. Bu etkinliği gece saat 12'ye kadar sürdüreceğiz sanatçılarımızın performansları olacak halkımız eğlenmeyi hak ediyor. Tabii bunu geliştirerek daha büyük bir şenlik yapabiliriz imkanlarımız neyse ona göre yapabiliyoruz. Kayseri halkımıza çok teşekkür ediyoruz onları buraya bekleriz. Kapımız herkese açık” diye konuştu.

Haber Merkezi

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