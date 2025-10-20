'Sarımsaklı Mahallesi'nin Sosyal Tesis İhtiyacı Karşılanıyor.'

Açılışlarla, yeni projelerle, temel atma törenleriyle dolu bir yıl geçirdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, kırsal mahallere hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.

Sarımsaklı Mahallesi’nde vatandaşların düğün, nişan, taziye gibi birçok çeşitli toplantı organizasyonlarını yapabilecekleri, yeme-içme alanına sahip bir sosyal tesisi hayata geçireceklerini belirterek şunları söyledi:

“ Melikgazi’mizde hayata geçireceğimiz projelere, hizmetlere yetişmek için büyük bir çaba harcıyoruz. Onlarca projeyi bu yıl içerisinde hayata geçiriyoruz. Tabi bunların yanı sıra mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik bir takım çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sarımsaklı Mahallemize müjdeyi vereyim. 340 metrekarelik bir alanda nitelikli bir sosyal tesisi hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına, asker uğurlama gibi çeşitli toplantı ve organizasyonlarını yapabilecekleri tesisimizin içerisinde kafeterya alanı, mutfak, gelin hazırlık odası bulunuyor. Açık alanı ve kapalı alanı bulunan tesisimiz, vatandaşlarımızın sosyalleşebilmelerine ve organizasyonlarını rahatlıkla yapabilmelerine imkan tanıyacak. Şimdiden Sarımsaklı Mahallemize, Melikgazi’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçemiz için heyecanla, gayretle çalışmaya devam edeceğiz.”