Sarımsaklı Mesire Alanı yeni yüzüyle ziyarete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında yürüttüğü yeşil alan miktarını arttırma çalışmalarının yanı sıra mevcut yeşil alanların da bakım, onarım yenileme çalışmalarını da titizlikle gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen kapsamlı peyzaj ve altyapı yenileme çalışmaları ile Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, yepyeni bir çehreye kavuştu. Yenilenen yüzüyle nezih bir ortam sunan mesire alanı, henüz yaz ayları gelmeden Kayserililerden yoğun ilgi görmeye başladı. Mesire alanına akın eden vatandaşlar piknik yapıp spor ve yürüyüşlerle doğanın tadını çıkarırken Kayserililer, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı’nın yenileme çalışmaları ile kavuştuğu yeni görünüm karşısında beğenilerini dile getirdiler. Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı’nı ziyaret eden vatandaşlardan Recep Arslan yenileme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu sene ilk defa geliyorum. Daha önce de geldim. Şuanda gayet güzel olmuş, yapanların eline sağlık. Teşekkür ederiz. Yazın daha da kalabalık olacaktır. Alan genişletilirse gayet güzel olacağı inancındayım. Şuan gayet güzel, inşallah bu yeşil alan böyle devam eder. Vatandaşlarımızın da biraz dikkatli kullanması lazım" şeklinde konuştu. Arslan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini beğendiğini de ifade ederek, "Belediyemizin de hizmetleri yerinde, gayet güzel. Memnuniyetimizi dile getiriyorum" dedi. Muzaffer Karakaya isimli vatandaş da "Belediyemiz çok güzel bir park yapmış bizlere kendilerine çok teşekkür ediyorum. Verdiği emeklerden dolayı başta Memduh Başkan olmak üzere herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel yapmışlar, çok memnunuz. Allah razı olsun. Emeği geçen herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız sevgili başkanım" diye konuştu.

Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı’nın eski ve yeni halini kıyaslayan Karakaya, "Eskiden burası böyle değildi, çok güzel değerlendirmişler. Belediyemizin her yerde çok güzel hizmetleri var" ifadelerinde bulundu. Mesire alanında keyifli bir şekilde vakit geçiren vatandaşlardan Vezir Karakaya ise havanın soğuk olmasına rağmen mesire alanında güzel bir şekilde vakit zaman geçirdiklerini dile getirerek, "Burada eksik bir şey göremiyorum. Allah razı olsun işte halka hizmet budur, işte çalışma budur. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Teşekkür ederim başkanımıza ve yetkililere. Allah başımızdan eksik etmesin bu vatan için çalışan kardeşlerimizi" dedi. Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı’nın genç ziyaretçilerinden Zehra Akpınar da çalışmadan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, "Bugün ailemle buraya geldim ve çok keyifli vakit geçirdik. Ablamla voleybol oynadım. Barajın kenarında yürüme fırsatı bulduk. Burası o kadar güzel ki kendimi çok rahat hissediyorum. Çok güzel olmuş, belediyemize çok teşekkür ederiz burayı yaptıkları için" ifadelerini kullandı. Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Fen İşleri ekiplerinin ortak çalışmasıyla toplam 29 milyon TL’yi aşkın yatırım yapılarak yenilendi ve alan, modern ve doğa dostu bir mesire merkezine dönüştürüldü. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma, hem çevreci hem modern hem de fonksiyonel bir mesire alanını Kayserililere yeniden kazandırdı. Alanda vatandaşların keyifle vakit geçirebilmesi için 91 kamelya, 8 adet sallanan bank, 93 çöp sepeti ve 1 çocuk oyun grubu yerleştirildi. Elektrik altyapısı da tamamen yenilendi. 2 bin 400 metre asfalt yolun yanı sıra 120 araçlık otopark, 12 adet çeşme, 1 adet bay ve bayan mescit, 2 adet WC’le hizmet veriyor.

Büyükşehir belediyesi, Sarımsaklı Mesire Alanı’nda gerçekleştirdiği bu büyük dönüşümü, ’yeşil odaklı ve doğa dostu şehircilik vizyonu’ doğrultusunda hayata geçirdi. Çevre düzenleme ve peyzaj yenileme çalışmalarının tüm detaylarıyla titizlikle yürütüldüğü Sarımsaklı Mesire Alanı, modern sosyal donatılarıyla ailelerin güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği bir cazibe merkezine dönüştürüldü.