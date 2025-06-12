Sarıoğlan'a 32 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, Alamettin Mahallesi için önemli bir içme suyu altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor. KASKİ tarafından hayata geçirilen projeyle, mahalledeki içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 32 milyon TL maliyetle yeni bir altyapı çalışması başlatıldı.

Sarıoğlan'a 32 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

Proje kapsamında, mahalleye daha güçlü içme suyu iletimi sağlamak için terfi hattı imalatı yapılacak. 11 bin metre uzunluğunda boru hattı inşa edilecek ve bu hat için 160’lık O-PVC 10 atü, 160’lık O-PVC 16 atü ve 150’lik düktil borular kullanılacak. Ayrıca, iki adet içme suyu deposunun da inşa edilmesi planlanıyor.

Yetkililer, bu yatırımın mahalledeki vatandaşların kaliteli içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamayı hedeflediğini vurguladı. Proje, özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. İlgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması bekleniyor. Bu tür yatırımlar, bölgenin yaşam kalitesini artıracak ve uzun vadeli su temininde önemli bir rol oynayacak.

Haber Merkezi

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