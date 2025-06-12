Sarıoğlan'a 32 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

Proje kapsamında, mahalleye daha güçlü içme suyu iletimi sağlamak için terfi hattı imalatı yapılacak. 11 bin metre uzunluğunda boru hattı inşa edilecek ve bu hat için 160’lık O-PVC 10 atü, 160’lık O-PVC 16 atü ve 150’lik düktil borular kullanılacak. Ayrıca, iki adet içme suyu deposunun da inşa edilmesi planlanıyor.

Yetkililer, bu yatırımın mahalledeki vatandaşların kaliteli içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamayı hedeflediğini vurguladı. Proje, özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. İlgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması bekleniyor. Bu tür yatırımlar, bölgenin yaşam kalitesini artıracak ve uzun vadeli su temininde önemli bir rol oynayacak.