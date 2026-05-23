Sarıoğlan Barajı Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan Sarıoğlan Barajı, son günlerde etkili olan yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Sarıoğlan Barajı’nın su seviyesi bölgede etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle maksimum seviyeye ulaştı. Doluluk oranının yüzde 100’e ulaşmasının ardından baraj savaklarından su tahliyesi yapılıyor. Yetkililer, baraj çevresinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle tarımsal sulama açısından büyük önem taşıyan Sarıoğlan Barajı’ndaki doluluk oranının üreticiler açısından sevindirici olduğu belirtilirken, yağışların devam etmesi halinde kontrollü su tahliyelerinin süreceği ifade edildi.