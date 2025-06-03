Sarıoğlan Çiftlik Mevkiinde kaza: 7 yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Çiftlik mevkiinde meydana gelen kazada, 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sarıoğlan Çiftlik Mevkiinde kaza: 7 yaralı

Sarıoğlan ilçesi Çiftlik mevkiinde meydana gelen kazada, biri hafif ticari olan 2 araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç ters dönerken, araçlarda bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, trafik şube ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırılırken, trafik şube ve jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Haber Merkezi

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