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  • Sarıoğlan'da 38 Milyon TL'lik Sıcak Asfalt Yatırımı

Sarıoğlan'da 38 Milyon TL'lik Sıcak Asfalt Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmak amacıyla Sarıoğlan ilçesinde önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Toplam maliyeti 38 milyon 500 bin TL olan sıcak asfalt çalışması, Çiftlik, Palas ve Üzerlik mahallelerinde tamamlandı.

Sarıoğlan'da 38 Milyon TL'lik Sıcak Asfalt Yatırımı

Bu proje kapsamında, altyapı çalışmaları nedeniyle yenileme ihtiyacı duyulan toplamda 12 kilometre yol, 17 bin 500 ton sıcak asfalt ile kaplandı. Çiftlik Mahallesi’nde 5.5 km, Palas Mahallesi’nde 4 km ve Üzerlik Mahallesi’nde 2.5 km yol asfaltlandı.

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirirken, Palas Mahallesi Muhtarı Ahmet Zengin, “3 kilometre asfalt istemiştik, 4 kilometreyi geçti. Emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki hizmet kalitesini kırsal alanlara taşımaya yönelik projelerine devam ediyor. Bu yatırımlarla birlikte, Sarıoğlan ilçesindeki ulaşım konforunun ve güvenliğinin artması hedefleniyor.

Haber Merkezi

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