Sarıoğlan'da 38 Milyon TL'lik Yatırım ve Hizmetler

Yol ve Altyapı Çalışmaları

Sarıoğlan'daki çalışmalar kapsamında, özellikle yol altyapısı üzerinde yoğunlaşılıyor. Palas Mahallesi'nde yaklaşık 4,5 km uzunluğundaki yol, 9 milyon TL maliyetle sıcak asfaltla kaplandı. Bu sayede, hemşehrilerin güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor. Başkan Büyükkılıç, bu yatırımların kırsal bölgelerde de şehir merkezindeki standartları yakalamayı hedeflediğini vurguladı.

Çok Amaçlı Salon İnşaatı

Sarıoğlan ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yapımına başlanan 300 metrekarelik çok amaçlı salon da dikkat çekiyor. Bu tesis, düğün, cenaze ve çeşitli toplantılarda kullanılacak ve mahalle halkının sosyal yaşamına katkı sağlayacak. İlçe muhtarı, bu hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Esnaf ve Gençlerle Buluşmalar

Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan'daki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Ayrıca, Palas Kadın ve Gençlik Merkezi'nde sporcularla buluşarak onlara destek ve motivasyon sağladı. Gençlerin spor alanındaki başarılarını kutlayarak, ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıoğlan'a yaptığı yatırımlar, kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen projeler, hem altyapıyı güçlendirecek hem de sosyal yaşamı zenginleştirecek.