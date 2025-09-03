Sarıoğlan'da 38 Milyon TL'lik Yatırım ve Hizmetler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesine yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. 38 milyon TL'lik bütçeyle hayata geçirilen projeler, hem altyapı hem de sosyal donatı alanlarında geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Yol ve Altyapı Çalışmaları
Sarıoğlan'daki çalışmalar kapsamında, özellikle yol altyapısı üzerinde yoğunlaşılıyor. Palas Mahallesi'nde yaklaşık 4,5 km uzunluğundaki yol, 9 milyon TL maliyetle sıcak asfaltla kaplandı. Bu sayede, hemşehrilerin güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor. Başkan Büyükkılıç, bu yatırımların kırsal bölgelerde de şehir merkezindeki standartları yakalamayı hedeflediğini vurguladı.
Çok Amaçlı Salon İnşaatı
Sarıoğlan ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yapımına başlanan 300 metrekarelik çok amaçlı salon da dikkat çekiyor. Bu tesis, düğün, cenaze ve çeşitli toplantılarda kullanılacak ve mahalle halkının sosyal yaşamına katkı sağlayacak. İlçe muhtarı, bu hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.
Esnaf ve Gençlerle Buluşmalar
Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan'daki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Ayrıca, Palas Kadın ve Gençlik Merkezi'nde sporcularla buluşarak onlara destek ve motivasyon sağladı. Gençlerin spor alanındaki başarılarını kutlayarak, ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıoğlan'a yaptığı yatırımlar, kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen projeler, hem altyapıyı güçlendirecek hem de sosyal yaşamı zenginleştirecek.