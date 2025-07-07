Sarıoğlan'da 40 Milyon TL'lik Asfalt Yenileme Faaliyetleri Başladı
Kayseri'de ulaşım altyapısına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarıoğlan ilçesinde, 40 milyon TL yatırımla 12 bin tonluk asfalt yenileme faaliyetleri başladı. Bu kapsamda, kırsal mahallelerdeki yolların onarılması ve yenilenmesi hedefleniyor.
Asfaltlama çalışmaları, ilçenin yoğun nüfusa sahip Çiftlik, Palas ve Üzerlik mahallelerinde gerçekleştirilecek. Çiftlik Mahallesi’nde çalışmaların büyük kısmı tamamlanırken, diğer mahallelerde de hazırlıklar sürüyor.
Toplamda 8,5 kilometre yolun asfaltlanması planlanırken, bu süreçte 12 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Proje, kırsal bölgelerin ulaşım standartlarını artırmayı ve vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.