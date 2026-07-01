Sarıoğlan'da heyelan ulaşımı durdurdu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Karaözü-Ebulhayır Mahallesi yolunda heyelan meydana geldi. Ekipler kapanan yolda çalışma başlattı.

Sarıoğlan'da heyelan ulaşımı durdurdu

Sarıoğlan ilçesi Karaözü-Ebulhayır Mahallesi bağlantı yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım durdu. Yola kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle güzergah çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Heyelanın ardından bölgeye ilgili ekipler sevk edilirken, yolun yeniden ulaşıma açılması için temizlik ve güvenlik çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.
Yetkililer, yolun yeniden trafiğe açılmasının yapılan temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından mümkün olacağını belirtti.
 

Haber Merkezi

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