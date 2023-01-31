Sarıoğlan'da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde hayata geçirilen Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışını gerçekleştirdi.
- 31.01.2023 12:10
- Güncelleme: 31.01.2023 15:32
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
KAYMEK Palas Kadın ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilecek olan İlçe Kütüphanesi ve Konferans Salonu ile yeni hükümet konağı arsalarını da incelerken, yapımı tamamlanan ilçe stadyum sahasında ise futbol maçı yaptılar.
1ha
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