Sarıoğlan’da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi açıldı

KAYMEK Palas Kadın ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilecek olan İlçe Kütüphanesi ve Konferans Salonu ile yeni hükümet konağı arsalarını da incelerken, yapımı tamamlanan ilçe stadyum sahasında ise futbol maçı yaptılar.