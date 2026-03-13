Sarıoğlan Esnaf Odası'nda Mehmet Ardıç güven tazeledi
Sarıoğlan Esnaf Odası olağan genel kurulunda 2 listenin yarıştığı seçimlerde mevcut başkan Mehmet Ardıç güven tazeledi.
Sarıoğlan Esnaf Odası olağan genel kurul toplantısı, Sarıoğlan Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, oda başkanları ve esnaflar katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin ardından seçimlere geçildi. 2 listenin girdiği seçimlerde oyların çoğunluğunu alan Mehmet Ardıç yeniden başkanlığa seçildi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Ardıç’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
