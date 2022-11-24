Sarıoğlan Kaymakamı Güner'den Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner’i makamında ağırladı. Kaymakam Güner, Sarıoğlan’da, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın himayesinde açılan kadın kooperatifinin organik ürünlerini de Başkan Büyükkılıç’a sunarak, destekleri için teşekkürlerini iletti.

Sarıoğlan Kaymakamı Güner, ilçede ev hanımlarının istihdam edilerek ev ekonomilerine katkı sağlamasına yönelik, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın destekleri ile açılarak üretime başlayan Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ürünlerini getirdi. Ürünleri Başkan Büyükkılıç’a tanıtan ve teşekkürlerini ileten Kaymakam Güner, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Biz birlikte bir anlam ifade ederiz” diyerek, şöyle konuştu:

“Sarıoğlan ilçemizin Kadın Girişimciler Kooperatifi gerçekten istisnai bir ürün üzerinde çalışma yapıyor, hem kurutulmuş meyveler konusunda hem de meyve içerikli çikolatalar konusunda her kesime hitap edecek bir anlayış içerisinde. Bütün bunların yanında en çok hoşuma giden bir tarafı başkandan öte bir doktor olarak glütensiz ürünler ile glüten alerjisi olan yavrularımızın veya kardeşlerimizin de bunu rahatlıkla tüketebileceği konusudur. Bu açıdan kooperatifimize, değerli kaymakamımıza, değerli belediye başkanımıza tabi ki valimize teşekkür ediyorum. Kadın kooperatifimizin kıymetli üyeleri her ne kadar bize teşekkür etmişlerse de ‘biz birlikte bir anlam ifade ederiz’ anlayışı içerisinde değerli kaymakamımıza ayrıca hem hoş geldiniz diyor hem de teşekkür ediyorum.”

Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güner de burada hem ev hanımlarını istihdam ettiklerini hem de ev ekonomilerine katkı sağladıklarını ifade ederek, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kooperatif hakkında bilgiler de paylaşan Güner, “Sarıoğlan ilçemizde Sayın Valimizin ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayelerinde ve desteklerinde, teşvikleri ile beraber Sarıoğlan ilçemizde şu an için 7 ila 10 kadın olmak üzere ev hanımı istihdam edecek şekilde Sarıoğlan ilçemizde bir kadın kooperatifi kurduk. Burada çikolata, kuru meyve ve bunların bilumum çeşitlerini şu an için hanımlarımız üretiyorlar” dedi.

Kaymakam Güner, kooperatifte tamamen ev hanımlarını istihdam ettiklerini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Tüm ürünlerimizin içerisinde ilave katkı koruyucu madde kullanmadan, ilave şeker kullanmadan ve çölyak hastalarımızın tüketebileceği şekilde glütensiz ürünlerimizle beraber hem orda kadınlarımızı, gençlerimizi istihdam ediyoruz, hem de onların orada bir kurs ortamında, halk eğitimimiz vasıtası ile de iş yeri güvenliği, hijyen, butik pastacılık, butik çikolatacılık üzerine kurslarına tamamlatıp onları sertifika ile aynı zamanda bir aşçılık kursu gibi hem onları oradan mezun ediyoruz, hem istihdam ediyoruz hem de ev ekonomilerine bu şekilde katkı sağlamış oluyoruz. Ben bir kez daha burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın makamında kendilerine teşekkür ediyorum hanımlarımız adına.”