Sarıoğlan'lı öğrencilerden depremzedeler yararına kermes: 23 bin lira toplandı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler geride acı ve gözyaşı bıraktı. Yaraların sarılması için tüm Türkiye seferber olurken Sarıoğlan Çiftlik Şehit Üsteğmen Nevzat Altuntaş İlk-Orta Okulu öğretmen ve öğrencileri de afetzedeler için organize oldu. Velilerin de desteğiyle geliri depremzedelere bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Fatih Güner, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Turhal, Müdür Yardımcısı Esra Çolak’ın da destek olduğu kermeste, öğrenci, öğretmen ve velilerin yaptığı gıda maddeleri satışa sunuldu. Günün sonunda toplam 23 bin lira gelir elde edildi.

Toplanan para, depremzedeler yararına harcanmak üzere Kaymakamlık üzerinden AFAD’a bağışlandı.