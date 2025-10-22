Sarız'a değer katan 45 milyonluk yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında hizmet üretmeye devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yürütülen yatırımlar, merkez kadar ilçelerde de yaşam kalitesini arttırıyor. Bu kapsamda Sarız’a çıkarma yapan Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte içme suyu ve asfaltlama çalışmalarını inceledi, vatandaşlarla buluştu, emekle yoğrulan bir sofrada mis gibi ekmek kokuları eşliğinde samimi bir ortamda sohbet etti.

Sarız’da altyapı ve ulaşım alanında sürdürülen projelere de değinen Başkan Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü’nce yürütülen 16 kilometrelik içme suyu hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Toplam 45 Milyon TL’lik Yatırım Yapılmış Oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleriyle sahada olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Burada KASKİ’mizin gerçekleştirdiği 16 kilometrelik teknik olarak ömrünü yitirmiş olan borularımızı değiştirerek, daha sağlıklı su içmeleri yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Hem yüklenici boyutunda ihale ederek hızlandırmak adına hem de ekiplerimizin yapmış olduğu şekliyle diğer ek işlerimiz ve çalışmalarımız ile toplam 45 milyon TL’lik yatırım yapılmış oldu” diye konuştu.

Aynı zamanda 28 kilometrelik asfalt çalışmasının da hızla sürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Ayrıca 28 kilometrelik de asfalt yapmak suretiyle köylerimizin yollarını iyileştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerekli asfalt çalışmalarını yapıp, Sarız’ımıza yakışacak bir hizmeti sunacağız” dedi.

Sarızlılar Tarafından Takdirle Karşılandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hangi ilçede olursa olsun, ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, çözüm odaklı yaklaşımla hizmetlerini sürdürüyor. Sarız’da yapılan yatırımlar da bu anlayışın bir yansıması olarak öne çıkarken, Başkan Büyükkılıç’ın samimi yaklaşımı, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Esnaf ziyaretleri kapsamında bir fırında ocak başına geçen Büyükkılıç, “Sarız’da gerçekleştirdiğimiz incelemelerin ardından mis gibi ekmek kokusu bizi adeta içine çekti. Emekle yoğrulan, alın teriyle pişen o sıcak ekmeklerin her bir lokmasında açıkçası paylaşmanın ve üretmenin bereketini hissettik. Sohbetin de ekmeğin de keyfini çıkardık” diye konuştu.