Sarız'a Yeni İçme Suyu Hattı Yatırımı
Kaski, Sarız ilçesi Çavdar Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek için önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu isale hattı, 5 milyon 742 bin TL maliyetle yenilendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), şehir genelinde altyapıyı modernize etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Çavdar Mahallesi’nde bulunan 3 bin metre uzunluğundaki eski içme suyu isale hattı, artan nüfusun su ihtiyacını karşılamak üzere yenilendi. Yeni hat, 110 mm çapında O-PVC borularla donatılarak hem kapasitesi artırıldı hem de olası riskler minimize edildi.
Bölgedeki altyapı çalışmaları, yaz aylarında artan nüfusla birlikte yaşanan su sıkıntılarını gidermeyi hedefliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarını 2025 yılında da sürdürecek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarına devam edecek.