Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremin Kayseri'den de hissedilmesiyle Sarız ilçesinde ise bazı yapılar ağır hasar gördü. Bu kapsamda Sarız, afet bölgesi ilan edilecek.

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  • 23.02.2023 17:17
  • Güncelleme: 23.02.2023 17:17
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Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Kayseri’nin de hissettiği depremde Sarız ilçesinde bazı yapılar hasar gördü ve yıkım kararı alındı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sarız ilçesinin afet bölgesi kapsamına alınması üzere yaptığı görüşmeyle ilgili açıklama yaparak, “AFAD başkanımız Yunus Sezer ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Sarız İlçemiz “Afet Bölgesi” Kapsamına alınacaktır. İlçemizin bir an önce yaralarını sarabilmesi için elimizden ne geliyorsa önümüzdeki süreçte de yapacağız. Bu yaraları hep birlikte saracağız” ifadelerine yer verdi.

1ha

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