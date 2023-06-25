Sarız Anadolu Spor 1'inci Amatör Küme'ye yükseldi

2.Amatör Küme Play - Off finalinde Yeni Esenspor ile karşılaşan Sarız Anadolu Spor maçı 3-1'lük skorla yenerek 1.Amatör Küme'ye yükseldi.

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  • 25.06.2023 19:03
  • Güncelleme: 25.06.2023 19:03
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Sarız Anadolu Spor 1'inci Amatör Küme'ye yükseldi

2’inci Amatör Küme’da grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar Play - Off’a kaldı. Play - Off yarıfinalini geçen takımlardan Sarız Anadolu Spor, Yeni Esenspor ile eşleşti. Argıncık 1 Nolu Sahada oynanan Play - Off finali ilk maçında Sarız Anadolu Spor ile Yeni Esenspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın 62’inci dakikasında Silvan Gezer ile öne geçen Sarız Anadolu 10 dakika sonra Emrecan Tepedaş ile farkı 2’ye taşıdı. Yeni Esenspor 89’da Gökhan Yeşilbaş’ın penaltı golü ile farkı kaç öe düşürdü. Uzatma dakikalarında sahada yaşanan gerginlik nedeniyle Yeni Esenspor’dan Hüseyin Çakır, Sarız Anadolu Spor’dan Mustafa Gezgin kırmızı kart gördü. Uzatmanın son dakikasında Adem Karataş, Sarız ekibinin 3’üncü golünü kaydetti. Müsabakayı 3-1’lik skorla kazanan Sarız Anadolu Spor 1.Amatör Küme’ye yükseldi.

1ha

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