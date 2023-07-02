Sarız Anadoluspor şampiyonluğu kutlayacak
Kayseri 2. Amatör Küme'den bir üst lige yükselen Sarız Anadoluspor, şampiyonluğunu bugün düzenlenecek olan programla kutlayacak.
- 02.07.2023 14:04
- Güncelleme: 02.07.2023 14:04
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri 2. Amatör Küme’den bir üst lige yükselen Sarız Anadoluspor, şampiyonluğunu bugün düzenlenecek olan programla kutlayacak.
Kayseri 2. Amatör Küme’de Play-off’a kalan ve final maçında Yeni Esenspor’u 3-1 yenerek adını Kayseri 1. Amatör Küme’ye yazdıran Sarız Anadoluspor; bugün ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenecek olan etkinlikle şampiyonluğunu kutlayacak.
Altyapı sporcularının da katılacağı kutlamaya ilçe halkının da ilgi göstermesi bekleniyor.
İHA
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