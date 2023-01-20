Sarız Belediye Başkanı Bayrak: “Ağustos ayı itibariyle çöpler taşınacak”

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, KayseRadar, Hunat TV, Kayserimnet ve Radyoradar ortak yayınında ‘Günün Konuğu’ programına konuk oldu. Gazeteciler Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sorularını cevaplayan Bayrak, ilçede oluşan çöp sorunu ile ilgili büyük bir mesafe kaydettiklerini söyledi. Oluşturulacak çöp istasyonu kurulum inşaatının baharla birlikte başlayacağını Ağustos ayında ise çöplerin taşınacağını ümit ettiklerini söyleyen Bayrak, “Çöp istasyonu ile ilgili baya bir mesafe kat ettik. Binboğa’nın eteklerinde oluşturduğumuz bir havzada depolama yapıyorduk. O depolamada da rüzgarlarla kontrol edilemez bir alandı, rüzgarlarla çöpler dağın yamaçlarına kadar savrulup orada hayvan ölümleriyle ve büyük bir doğa kirlenmesiyle karşı karşıya bir durumdaydık. Şuan itibariye ihalemiz yapıldı çöp transfer istasyonumuzun arsasını temin ettik. Büyükşehir Belediyemizde konuyla ilgili ihalesini yaptı. Yasal herhangi bir sıkıntımız yok, sadece mevsimsel sıkıntılardan dolayı, kışın gelmesiyle ve Sarız ilçesinin havasının soğuk olması nedeniyle inşaat üretiminin olmadığı için şuan da yapılamıyor. İlkbahar itibariyle başlayacak. Ağustos itibariyle çöplerin Kayseri’ye taşınacağını ümit ediyoruz. Çöpü toplamakta başarılıyız. Bütün mahallelerimizde aksaklıklar olabilir. Yazın nüfusun yoğunluğu bizi yoruyor. Yormaktan ziyade ekonomik getiri olarak bizim burada yaşayan vatandaşlarımızın geliriyle, devletin verdiği payla biz hizmet üretiyoruz. Sarız haraketli bir nüfusa sahip yazın büyük bir nüfus oranına ulaşıyor ve çöpler de haliyle artıyor. Bunların da toplanması gerekiyor. Kayseri’nin merkez mahallerinde çöp nasıl toplanıyorsa bizde Sarız’da biz bunu başarıyoruz. Bizim geldiğimiz süreç içerisinde araçlarımız eskiydi şuan itibariyle 2 tane sıfır çöp aracı temin ettik. Çöp toplama günleri var her gün her mahalleye ulaşamıyoruz dağınık bir kırsal mahalle olduğu için ama 3 gün içerisinde tüm ilçeyi, mahallerinin dolaşacak şekilde çöpleri topluyoruz. Çöpü toplayıp getirdiğimiz sağlıklı bir depolama alanı olmaması sebebiyle çöp büyük bir sorun gibi gözüküyor ama bizim çöple ilgili bir sorunumuz yok. Araç teminimiz, işçilerimiz tamam, sahaya hâkimiz ama topladığımız çöpü biriktireceğimiz alanda sıkıntımız vardı. Onu da çok şükür çözdük” şeklinde konuştu.

‘DOĞALGAZIN GELMESİYLE ÇOK FARKLI YAŞAM ALANI AÇILACAK’

Merkez mahallelerde yapılacak olan asfalt çalışmalarını ilçeye doğalgaz geleceği için ertelediklerini dile getiren Bayrak, “Bu yıl itibariyle asfaltlama ilgili programlarımız var. Merkezle ilgili asfaltlama projemiz var onun ertelemesini sağladık ve kırsal mahallelere onun serpiştirmesini yapıyoruz. Sebebi ise merkez mahallemize doğalgaz gelecek. Doğalgazı projesinin başlayacak olmasından dolayı yeniden kazılar yapılacak ve doğalgazın beraberinde altyapıdaki su borularımız eski olduğundan dolayı KASKİ’de ikisini iç güdümlü yapacak. O iç güdümlü yaptığı için de hem doğalgaz hem de su kazısı yapılacak. Bizim de o sıcak asfaltları bir yıl sonra kazılacak olan yere koymamız israf olur diye düşünerek geçici olarak doğalgaz bitimi sürecine bekletmeye aldık. Doğalgaz ile ilgili süreç Pınarbaşı’mız ve Sarız’ımız için gayet olumu ve verimli gidiyor. Doğalgazın gelmesiyle iki mahallenin de çok farklı yaşam alanlarına açılacağına inanıyoruz. Kırsal alanlarda geçinmek daha zor ve meşakkatli. Soba yakmak olsun, kömürü tüketmek olsun ama İlçemiz doğalgazın gelmesiyle gerçekten hem ekonomik hem de hava kirliliği açısından sağlıklı bir yaşam alanına dönüşmüş olacak” ifadelerini kullandı.

TOKİ ile ilçeye 174 yeni konut kazandıracaklarını da anımsatan Baki Bayrak, “TOKİ ile ilgili müracaatlarımızı baştan beri başlatmıştık. Arsa temini sağlamıştık. Açıklanan sonuçla birlikte ilçemizde TOKİ 2’nci etap, daha önce 110 konutluk bir TOKİ çalışması yapılmıştı, ikincisinde 174 adet konutu ilçemize kazandırmış olduk. Bu da olumlu karşılandı. İlçemizde çok müracaat vardı. Yoğun bir talepte var birim arsa yeri ilgili bir sıkıntımız oldu biz binlere kadar çıkabilecek bir potansiyelde olduğumuzu düşünüyoruz Sarız’ın gelir düzeyi ekonomik olarak da ekonomisi güçlü bir ilçe. Gurbetçisi olan, döviz girdisi olan bir ilçe o yönden de konut üretildiği takdirde buradan biz hep özel sektördeki vatandaşlarımızdan gelip burada konut ürettikleri takdirde gerçekten evlerin satılabileceğini, Kayseri’dekinden belki daha hızlı satılabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

‘HASTANEMİZ KAYSERİ’DEKİ EN İYİ HASTANELERDEN BİRİ’

Sarız’da kurulan devlet hastanesine Afrin’de şehit olan İbrahim Albayrak’ın adının verildiğini aktaran Başkan Bayrak şunları söyledi: “Sarız Devlet Hastanesi statü olarak entegre bir hastaneydi. Hastanenin statüsü ile ilgili devlet hastanesi olma yönünde Valimizin ve siyasilerimizin takip ettikleri bir süreç oldu. Çünkü entegre hastanelerine uzman hekim, döner sermaye ve müdüriyeti oluşturma gibi sıkıntıları var. Entegre hastaneyle nüfus yapısı da yeterli olmayan bir ilçeyiz. Hastanenin devlet hastanesine dönüşümü sağlandı. Onunla ilgili Sağlık Müdürümüz büyük çaba sarf ediyor. Zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ama hastanemiz gerçekten mimari ve kullanabilirlik açısından Kayseri’deki en iyi hastanelerden biri. Hastanemizin ismiyle ilgili çalışma yaptık. Afrin harekâtından 6 Mehmetçiğimiz şehit olmuştu. İlk şehidimiz bizim ilçemizden İbrahim Albayrak’tı. Onunla ilgili Vali Beye teklif ettik. O da sağ olsun kabul ettiler. Bakanlığa sundular o da kabul etti. Şimdi hastanemizin ismi de Şehit İbrahim Albayrak Hastanesi olarak yaşatılıyor.”