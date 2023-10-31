Sarız’da 1 kişinin öldüğü kavganın duruşması başladı

Olay, 16 Kasım 2022 tarihinde saat 11.10’da Kayseri’nin Sarız İlçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada belinden çıkardığı silahı ateşleyen A.Ö., M.A.’yı vurdu. Ayağından yaralanan M.A. hayatını kaybederken, yaralanan A.Ö. ile M.B. olay yerindeki H.E. tarafından araçla hastaneye götürüldü.

Sarız Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan A.Ö. daha sonra gözaltına alındı.

Duruşma 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Maktül M.A.’nın ailesi ile tutuklu sanık A.Ö., müşteki, tutuklu sanıklar M.B. ile H.E ve müşteki tanık maktülün oğlu O.A. hakim karşısına çıktı.

TUTUKLU SANIK H.E.:BEN OLAY YERİNE SONRADAN GELDİM

Mahkemede konuşan tutuklu sanık H.E., “Ben kasapım. Olay olduğunda dükkandaydım. M.A. kalabalığa girerken bıçak çıkardı. Oğlu O.A.’da yerde M.B.’ye vuruyordu. M.A. A.Ö’yü sırtından bıçakldı. Sonra bana doğru geldi. Hayvancılık yaptığımız ve üzerimizde toplu para ile gezdiğimiz için ruhsatsız silahım vardı. Kavga yatışsın diye havaya ateş ettim. Sonrasında M.A. işe oğlu O.A. ara sokağa girdi. Bizde A.Ö.’yı hastaneye götürdük” açıklamasında bulundu.

TUTUKLU SANIK A.Ö.: MAKTÜL M.A. BIÇAKLA SALDIRDI

Duruşmada söz alan A.Ö. “Maktül ile aynı köylüyüz. Aramızda husumet yok. Maktülün oğlu O.A. ile yanımdaki M.B.’ye küfür etmeye başladı. Aralarında arbede yaşandı. M.A. geldi. Oğluna kızacak sandım. Ama o gelip bana küfür etmeye başladı. Avucumun içindeki anahtar ile vurdum ona. O.A., M.B.’yi sopa ile dövüyordu. Sonra O.A. bana doğru gelince korkutmak için boşluğa ateş açtım. M.A. sırtımdan bıçaklamıştı, canım yanıyordu. Göğsümden de bıçaklamaya çalıştı. Berberde traş olanlardan biri doktormuş o elimden silahı aldı. M.B.’ye aracın anahtarını verdim. Beni hastaneye götürmesini istedim” ifadesinde bulundu.

MÜŞTEKİ SANIK M.B.: MAKTÜLÜN OĞLU KÜFÜR EDİP AŞAĞILADI

Müşteki sanık M.B., “M.A. ve O.A.’yı çocukluğumdan beri tanırım. Ben hayvancılıkla ilgileniyorum. M.A.’nın oğlu O.A. bir gün beni aradı. Küfür ve hakaret etti. Sonra da ‘seni Sarız’da görmeyim’ dedi. Olay günü A.Ö. ile hayvan almaya gidecektik. ‘Babam traş olsun onu da alıp gidelim’ dedi. Onu bekliyorduk. Meydandayken O.A. küfür ederek geldi. H.E.’nin aracını bir kaç gün önce almıştım. Şehir dışına hayvan ticareti için gittiğimde bulduğum sopayı alıp içine atmıştım. O.A. bana doğru gelince kendimi korumak için onu aldım. M.A. bize doğru gelmeye başladı. Ben de oğlunu şikayet erdemlerim. A.Ö.ye küfrederek gelip vurdu. O.A.’da elimdeki sopayı alıp başıma vurdu. Ayağa kalkarken silah seslerini duydum kimin kimi vurduğunu görmedim. M.A. kaçtı. O.A’da babasının peşine koştu. A.Ö.‘yü hastaneye bırakıp biz de başka ilçeye gittik. O.A’dan şikayetçiyim” dedi.

MAKTÜLÜN OĞLU MÜŞTEKİ SANIK O.A.: A.Ö. BABAMA KÜFÜR EDİP VURMAYA BAŞLADI SONRASINDA DA ATEŞ ETTİLER

Müşteki sanıklardan son olarak maktül M.A.‘nın oğlu O.A. konuştu. O.A. ifadesinde, “A.Ö. ve H.E. ile beraber okudum. Babam ile ilçe merkezine gelmiştik. Bir çocuk geldi. ‘M.B. ile A.O. seni çağırıyor’ dedi. Yanımdaki E.Ç. ile gittik. A.Ö. ile M.B. Bana küfür etmeye başladı. Ben onu daha önce ne aradım ne de küfür ettim. Olay büyüyecekti berbere girdim. A.Ö. babama vurunca ben çıktım. M.B. bana vurdu. A.Ö. ile H.E. babama doğru ateş edip kaçtılar” dedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.