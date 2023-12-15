Sarız’da 2 Cemevi açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sarız Belediyesi işbirliğinde Sarız’a 2 cemevi açılıyor. Sarız Merkez ve Dallıkavak Mahallesi’nde projesi ve arsa mülkiyetinin Sarız Belediyesi’ne ait olan Cemevlerinin inşaat maaliyetini Kayseri Büyükşehir Belediyesi üstleniyor. Sarız Belediyesi koordinasyonunda yapılacak Cemevlerinin 16 Aralık Cumartesi günü Sarız İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde temel atma töreni gerçekleşecek. Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, törene Sarız halkını davet ederek; “Sarız Belediyemiz ve Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından ‘Sarız Merkez ve Dallıkavak Mahallesi Cemevi’ temel atma törenine teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır” dedi.

Sarız Merkez ve Dallıkavak Mahallesi’nde yapılacak Cemevlerinin yapımının ise 242 günde tamamlanması öngörülüyor.