Sarız'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada savcı mütalaasını verdi

Sarız İlçesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan S.A. ile Ö.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.S. ile yanındaki Ö.E. bıçak darbesi nedeniyle yaralandı. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi edilirken olayın şüphelisi S.A. hakkında ‘bıçaklı yaralama’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına sanık ve müştekiler katılmazken sadece sanık avukatı katıldı. Müşteki S.A. ilk ifadesinde, “Ö.S.’yi liseden tanırım. Aynı servise biniyorduk. O.S. ile 2023 yılında bir kavgamız olmuştu. O zaman lise okuyordum. Ö.S.’nin kuzenini dövmüşler, o da benden bildi. ‘Konuşacağız dedi okulun arkasına çağırdı. Beni 2-3 kişi ile darp ettiler. Olayın gerçeği anlaşıldı, konu kapandı. Olay günü Sarız merkeze gittim. Çarşı’da ATM’ye gitmiştim. Öğle saatleriydi. Ö.S. 5-6 kişi ile önümü çevirdi. Hakaret ederek çağırdı. Ben de gitmedim. Arkamdan biri vurmaya başladı. Darbe alıyordum, kendimi korumak için bıçağı salladım. Bıçağın kime geldiğini bilmiyorum. Daha sonra kendime geldim. Yanımdaki U.A. ile benzin istasyonuna gittik. Daha sonra da teslim oldum. Müşteki olaydan önce beni tehdit etti” demişti. Müştekilerden Ö.S. ise ilk ifadesinde, “ S.A. benim kardeşimle aynı lisede okuyordu, ona karşı kötü kelimeler konuşmuş daha sonra numarasını buldum özür diledi konu kapandı. Bu olaydan 3-4 ay sonra Sarız ilçe merkezine gittim. Ben pastanedeydim, 3 kişi ile geldi. Sanık beni çağırdı nasıl bakıyorsun diyerek darp etti. Esnaf ayırdı. O olaydan sonra bir akşam asker eğlencesindeydik. Ben rahatsızlandım. Ertesi gün doktora gidecektim, yol üstünde markete gittim. Sanıkla karşılaştık. ‘Gel tatlıya bağlayalım çay içelim’ dedim. Sanık benim göğsüme vurdu. Dört kişilerdi, kavga çıktı. Y.D. ile O.D. ayırmaya çalıştı. Sanık yumruk vurup, pustu. Ardından bıçağı çıkardı, sallamaya başladı. Midem ve karaciğerimden darbe aldım. Yanımdaki Ö.E. de yaralandı. Esnaf araya girdi. Biz Şehir Hastanesi’ne kaldırıldık. Sanık doğru söylemiyor. Ben onunla aynı okula gitmedim, aynı servise binmedim. Yoğun bakımda yattım 6 gün hastanede kaldım. Ö.E. de 6 gün kadar hastanede yattı” dedi. Mahkeme savcısı sanığın katılanlara yönelik ‘Adam öldürmeye teşebbüs eylemini haksız tahrik altında işlediği’ yönünde mütala verdi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.