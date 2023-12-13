Sarız'da alt yapı çalışmalarında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Sarız İlçesinde alt yapı çalışmaları sırasında 47 yaşındaki B.Ç isimli işçi göçük altında kaldı. Ağır yaralanan işçi sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında kaldırıldığı Sarız Entegre İlçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
- 13.12.2023 19:30
- Güncelleme: 13.12.2023 19:30
Olay, Kayseri’nin Sarız İlçesine bağlı Yaylacı Mahallesinde meydana geldi. Yaylacı Mahallesinde alt yapı çalışmalarında 47 yaşındaki B.Ç. isimli işçi göçük altında kaldı. Çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Ağır yaralı olduğu bildirilen işçi tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı Sarız Entegre İlçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
1ha
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