Sarız'da dev mantarlar görenleri şaşırttı

Sarız ilçesine bağlı Tekneli Mahallesi'nde yaşayan Hamza Eroğlu, mantar toplamak amacıyla kırsal alanda gezintiye çıktı. Doğada yaptığı arama sırasında oldukça büyük boyutlara sahip üç mantarla karşılaşan Eroğlu, mantarları dikkatlice toplayarak mahalleye getirdi. Büyüklükleriyle görenleri şaşırtan mantarlar, kısa sürede ilgi odağı oldu. Eroğlu, “Mantar toplamak için gezintiye çıktım. Bu yıl fazla yağış olduğu için mantar çok fazla. Gezinti yaparken boyutları büyük 3 mantara rastladım. Zarar vermeden yerlerinden söktüm. Mantarları görenler şaşırıyor” dedi.