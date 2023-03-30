Sarız'da esnafın silahlı kavgası
Sarız ilçesinde iftar sonunda yaşanan silahlı kavgada A.Ç.ye ait pastane kurşunlandı.
- 30.03.2023 04:52
- Güncelleme: 30.03.2023 04:52
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Sarız ilçesinde iftar sonrası yaşanan olayda lokanta işleten A.A. ile pastane işleten A.Ç arasında sosyal medya üzerinden yaşanan küfürlü tartışma silahlı kavgaya döndü. A.A yanına aldığı tabanca ile A.Ç.’nin pastanesi önüne gelerek silahını ateşledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti. Silahlı saldırgan gözaltına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Pastane işletmecisi A.Ç.’nin A.A.’dan şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1ha
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