Sarız'da futbola yoğun ilgi

Sarız ilçesinde bahar mevsiminin de gelmesi ile birlikte ilçede spor aktiviteleri canlandı. Aktivitelerde en çok ilgiyi futbol gördü.

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  • 05.06.2023 10:16
  • Güncelleme: 05.06.2023 10:34
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Sarız'da futbola yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sarız ilçesinde bahar mevsiminin de gelmesi ile birlikte ilçede spor aktiviteleri canlandı. Aktivitelerde en çok ilgiyi futbol gördü.

Sarız ilçesinde bulunan halı sahada yaz spor okulları düzenlenirken, en çok ilgi Sarız Anadoluspor Kulübü Başkanı Ümit Küçük’ün yönettiği futbol kursuna katılım beklenenin üzerinde oldu. Hava şartlarının müsait olduğu günlerde yapılan antrenmanlarda minik futbolcularla yakından ilgilenen Ümit Küçük, ilçede yeni yeteneklerin keşfedilmesine öncülük ediyor.

Sarız Anadoluspor Kulübü Başkanı Ümit Küçük, “Sarız ilçemizde hem kulübümüz altyapısında hem de düzenlenen kurslarda bulunan öğrencilere bir fırsat sunuyoruz. Yeni yetenekleri keşfederek kulübümüz altyapısında forma giyme şansı tanıyoruz. Çocuklarımızı en iyi şekilde hazırlayarak müsabakadaki yerlerini almalarını sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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Sarız'da futbola yoğun ilgi

Sarız'da futbola yoğun ilgi

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