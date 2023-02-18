Sarız’da hasar gören yapılar incelendi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ili etkiledi. Kayseri’nin de etkilendiği sarsıntıda Sarız ilçesinde bazı yapılar hasar gördü. Merkez üssü Kahramanmaraş’a koordinatör vali olarak atanan Gökmen Çiçek çalışmalarını yürütürken, Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer de, depremin en fazla etkilediği Sarız ilçesine gitti. Kaymakam İsmail Şanal ve İlçe Belediye Başkanı Baki Bayrak ile beraber hasar gören okul, ahır, cami ve evlerde inceleme yapıldı.

İnceleme ziyareti hakkında konuşan Konuyla Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, “İlçemizde deprem sonrası etkilenen yapıları inceledik. Yapılacak son değerlendirme sonunda ilçemizin de muhtemelen afet kapsamına alınmasını bekliyoruz” dedi.

Bu arada Vali Vekili Esmer ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Topuz ailesine de başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.