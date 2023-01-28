Sarız'da kar ve buzlanma nedeniyle kamyon devrildi

 Sarız'da, Kahramanmaraş - Kayseri karayolu üzerinde kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

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  • 28.01.2023 18:23
  • Güncelleme: 28.01.2023 18:23
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Sarız'da kar ve buzlanma nedeniyle kamyon devrildi

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu Sarız ilçe sınırı mevkiinde meydana geldi. Çörekdere Mahallesi istikametinde seyir halinde olan kamyon sürücüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyon devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada can kaybı olmadığı belirtildi. 

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak da kazayla ilgili paylaşım yaptı. Bayrak, “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kahramanmaraş - Kayseri karayolu üzerinde bulunan Çörekdere Mahallemiz mevkiinde karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kazada çok şükür can kaybı yok. Dikkatli olalım zincir takalım” ifadelerini kullandı.

1ha

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