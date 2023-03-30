Sarız'da komşu esnafların sosyal medya savaşlarında silahlar konuştu

Sarız ilçesinde iftar sonrası yaşanan olayda lokanta işleten A.A. ile pastane işleten A.Ç arasında sosyal medya üzerinden yaşanan küfürlü tartışma silahlı kavgaya döndü. A.A yanına aldığı tabanca ile A.Ç.’nin pastanesi önüne gelerek silahını ateşledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti. Silahlı saldırgan gözaltına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Pastane işletmecisi A.Ç.’nin A.A.’dan şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.