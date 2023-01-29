Sarız'da mahsur kalan ambulansın yolu açıldı

 Kayseri'de kar yağışının etkisiyle içerisinde hastayla yolda mahsur kalan ambulans ekiplerce kurtarıld

PAYLAŞ
  • 29.01.2023 13:42
  • Güncelleme: 29.01.2023 13:42
  • 59
Sarız'da mahsur kalan ambulansın yolu açıldı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde kar yağışı sebebiyle kapanan yollar sürücülere de zorluk yaşatıyor. Ekipler ise yolları açmak için çalışmalar yapıyor. Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sancakağıl Mahallesinde ise içinde hasta bulunan ambulans kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Belediye ekipleri yolu açarak hastanın hastaneye ulaşmasını sağladı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Nesli tükenmekte olan yaban keçileri Kayseri'de yeniden hayat buldu

Nesli tükenmekte olan yaban keçileri Kayseri'de yeniden hayat buldu

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de kapanan 111 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de kapanan 111 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Büyükkılıç'ın kültür ve edebiyata kitap sayısı 40'ı aştı

Büyükkılıç'ın kültür ve edebiyata kitap sayısı 40'ı aştı

Bakan Akar, tarihi kalede vatandaşlarla buluştu

Bakan Akar, tarihi kalede vatandaşlarla buluştu

Sarız'da mahsur kalan ambulansın yolu açıldı

Sarız’da mahsur kalan ambulansın yolu açıldı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor deplasmanda 4 gol attı

Kayserispor deplasmanda 4 gol attı

Erciyes yolu kazasında 1 ağır yaralı

Erciyes yolu kazasında 1 ağır yaralı

DAHA FAZLA
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Ertekin'den hayatını kaybeden işçi için başsağlığı

Ertekin'den hayatını kaybeden işçi için başsağlığı

Jandarma 90 bin TL'lik hırsızlık olayını çözdü: 3 gözaltı

Jandarma 90 bin TL'lik hırsızlık olayını çözdü: 3 gözaltı

Erciyes'te kar bereketi: Binlerce turist pistleri doldurdu

Erciyes'te kar bereketi: Binlerce turist pistleri doldurdu

Büyükkılıç, Erciyes'te Kayakseverlerle Buluştu

Büyükkılıç, Erciyes'te Kayakseverlerle Buluştu