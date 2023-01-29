Sarız’da mahsur kalan ambulansın yolu açıldı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde kar yağışı sebebiyle kapanan yollar sürücülere de zorluk yaşatıyor. Ekipler ise yolları açmak için çalışmalar yapıyor. Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sancakağıl Mahallesinde ise içinde hasta bulunan ambulans kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Belediye ekipleri yolu açarak hastanın hastaneye ulaşmasını sağladı.