Sarız'da mahsur kalan ambulansın yolu açıldı
Kayseri'de kar yağışının etkisiyle içerisinde hastayla yolda mahsur kalan ambulans ekiplerce kurtarıld
- 29.01.2023 13:42
- Güncelleme: 29.01.2023 13:42
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Kayseri’nin Sarız ilçesinde kar yağışı sebebiyle kapanan yollar sürücülere de zorluk yaşatıyor. Ekipler ise yolları açmak için çalışmalar yapıyor. Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sancakağıl Mahallesinde ise içinde hasta bulunan ambulans kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Belediye ekipleri yolu açarak hastanın hastaneye ulaşmasını sağladı.
1ha
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