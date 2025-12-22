Sarız'da öğrenciler mantar yetiştiriyor

Sarız Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencilerine Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konu uzmanları tarafından mantar yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Kayseri Sarız Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencilerine Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konu uzmanları tarafından mantar yetiştiriciliği eğitimi verildi. Eğitim kapsamında; İlçe Müdürü Erdoğan Karabörklü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Aslan, Okul Müdürü Mustafa Odacı ve öğrencilerin katılımıyla okulun mantar üretim tesisi ziyaret edildi. Yapılan açıklamada, “Öğreniyoruz, üretiyoruz, geleceğe hazırlanıyoruz” denildi.

