Sarız'da Saadet Partisi yönetimi, CHP'ye katıldı

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi siyasi partilerde hareketlilik devam ediyor. Kayseri’de aynı ittifak içinde yer alan iki parti arasında istifa ve katılım yaşandı. Saadet Partisi Sarız İlçe Başkanı Sami Karabörklü ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa etti. Karabörklü ve yönetimi, Millet İttifakı’nın en güçlü partisi olan CHP’ye katıldı.

İstifa haberini sosyal medya hesabından duyuran Sami Karabörklü, “Saadet Partisi Sarız İlçe Başkanlığı ve üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.