Sarız'da 'Sen Oku, Yazar Gelsin' Etkinliğine Yoğun İlgi

Programa İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Aslan, Okul Müdürü Faruk Solak, Türkçe öğretmeni Kerem Taş, müdür yardımcıları Esra Kevser ve Cihan Polat, rehber öğretmeni Okan Çalışkan ile birlikte öğretmenler yoğun katılım sağladı.

Etkinlik öncesinde öğrenciler, eğitimci-yazar Mustafa Balaban’ın dijital bağımlılık temasını ele aldığı VakPir adlı eserini okuyarak programa hazırlık yaptı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşide; okuma kültürünün önemi, yazma becerilerinin geliştirilmesi ve dijital dünyanın bilinçli kullanımı üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulunuldu.

Öğrencilerle içten ve etkili bir iletişim kuran Mustafa Balaban, kitap okumanın bireyin düşünce dünyasını zenginleştirdiğini vurgularken, dijital araçların doğru ve dengeli kullanımının gerekliliğine dikkat çekti.

Programda söz alan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Aslan ise okuma alışkanlığının bireysel ve akademik gelişimdeki belirleyici rolüne değinerek, gençlerin dijital dünyayı bilinçli bir şekilde kullanmalarının önemini ifade etti.

Öğrencilerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği program, soru-cevap bölümü ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Sarız’da gerçekleştirilen bu nitelikli buluşma, “Sen Oku, Yazar Gelsin” etkinliğinin öğrencilerin okuma motivasyonunu artırma, düşünme becerilerini geliştirme ve yazarlarla doğrudan etkileşim kurma açısından ne kadar değerli bir kazanım sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.