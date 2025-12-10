Sarız'da tarım öğrencileri mantar üretti

Sarız Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde, Kayseri’de ilk kez uygulandığı belirtilen “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum” Projesi kapsamında tarım bölümü öğrencileri kendi yetiştirdikleri mantarları üretti.

Okul Müdürü Mustafa Odacı, “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi kapsamında öğrenciler, kültür mantarının üretim aşamalarını teoriden pratiğe taşıyarak birebir uygulama fırsatı bulmaktadır. Kompost hazırlığından hijyen koşullarına, üretim ortamının kontrolünden hasat sürecine kadar tüm aşamalar öğrencilerimizin aktif katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu sayede gençlerimiz hem mesleki deneyim kazanmakta hem de tarım sektöründe girişimcilik adına önemli bir adım atma imkanına sahip olmaktadır. Bu proje, yalnızca üretim odaklı değil; aynı zamanda öğrencilerimizin araştırma yapma, sorumluluk alma, takım çalışması yürütme ve yenilikçi çözümler geliştirme gibi becerilerini destekleyen kapsamlı bir eğitim faaliyetidir. Üretilen mantarların değerlendirilmesiyle birlikte okula ekonomik katkı sağlanmakta, öğrencilerimize ise gerçek bir üretim sürecinin tüm aşamalarını deneyimleme fırsatı sunulmaktadır. Tarımın geleceğini şekillendirecek yatırım yapmanın önemine inanıyor; bu proje ile öğrencilerimizi hem mesleki hem de kişisel olarak desteklemekten büyük gurur duyarız. Emeği geçen Tarım Öğretmenimiz Adem Durdu ve öğrencilerimize, bizlere destek olan Sarız Kaymakamımız Hüseyin Emre Çıral ve proje yürütücüsü Emel Çetinkayaya çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.