Sarız'da Ulaşım Konforu Artıyor: 27 Milyon TL'lik Yatırım

Kırsalda ulaşımın güvenliğini ve konforunu artırmayı hedefleyen bu çalışma, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütüldü. Proje kapsamında, yolun altyapı ve üstyapı çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi. Yolda temel malzeme temini ve serilmesi ile birlikte, iki kat sathi kaplama asfalt çalışması yapılarak güvenli ve konforlu bir yol inşa edildi.

Bölge halkı için büyük öneme sahip olan bu yol, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması bekleniyor. Sarız’daki ulaşım ağının güçlenmesi, kırsal kalkınmayı destekleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. Fettahdere Mahalle Muhtarı Emrah Salma, “Bu yolun hayırlara vesile olmasını diliyorum” derken, İmirzaağa Mahalle Muhtarı Remzi Cengizhan, “Bu yol can damarımızdı, araçlarımız kurtulmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Değirmentaş Mahalle Muhtarı Gökhan Özkan ise, “Kilometrelerce uzak olmamıza rağmen bizleri yalnız hissettirmeyen Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” dedi. Sarız’da gerçekleştirilen bu ulaşım yatırımı, kırsal yaşam kalitesini artırarak bölge halkının yaşamını kolaylaştırmaya devam edecek.