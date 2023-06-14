Sarız'da yoğunlaşan depremler büyük bir depremin habercisi mi?

Kayseri'nin Sarız ilçesi merkezli son 2 günde 14'ün üzerinde hafif şiddetli yaşanan depremler, vatandaşı tedirgin ediyor. Bu sarsıntıların büyük bir depremin habercisi olup olmadığını Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen cevapladı ve sükûnet tavsiyesinde bulundu.

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  • 14.06.2023 19:37
  • Güncelleme: 14.06.2023 19:37
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Sarız'da yoğunlaşan depremler büyük bir depremin habercisi mi?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin acısı hafızalardaki tazeliğini korurken, Kahramanmaraş’a yakın Kayseri’nin Sarız ilçesi de sarsılmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre son 2 günde ilçe merkezinde 14’ün üzerinde deprem meydana geldi. Sarsıntıların en büyük şiddeti ise 2,1 olarak kaydedildi. 

Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Sarız’da sarsıntıların devam ediyor olması, özellikle bölgede yaşayanları tedirgin ediyor. Vatandaşlar, hafif şiddetteki depremlerin büyük bir depremin habercisi olup olmadığını merak ediyor. Bu soruya Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Büyük bir deprem beklenmediğini vurgulayan Evsen, vatandaşlara sükûnet telkin etti. Evsen açıklamasında; “Son iki günde Sarız ilçesinde 14 deprem olmuştur. En büyüğü 2,1 Mw olan depremler büyük bir depremin habercisi değildir. Diğer fayları da tetiklemez. Binalarda herhangi bir hasar oluşturmaz” ifadelerini kullandı.

1ha

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